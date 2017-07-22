Президент Международной ассоциации бокса (АИБА) Чинг Куо Ву обратился к россиянам с поздравлениями с Днем российского бокса в ходе празднования на Красной площади в Москве.

По его словам, проведение этого праздника на Красной площади было отличным решением. Это место, сказал Ву, является символом России и хранит память многих побед.

«Я поздравляю Россию с праздником бокса», — заявил Чинг Куо Ву.

Напомним, на Красной площади в субботу пройдет массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина. Мероприятие посвящено Дню российского бокса. Праздник проводится также с целью установить рекорд Книги Гиннесса. В рамках мероприятия ожидается проведение профессиональных поединков. Газета «Известия» ведет прямую трансляцию празднования Дня российского бокса.