Украинская сторона рассматривает действия россиянина Виктора Агеева, задержанного в Донбассе, как террористические. Об этом журналистам заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Действия Агеева квалифицируются как терроризм», – сказал руководитель Службы безопасности в эфире украинских телеканалов.

Грицак добавил, что уголовное дело в отношении Агеева будет расследовано в ближайшее время. Уточняется, что на данный момент россиянин находится под стражей в Старобельске, где проходит встреча пленного с его матерью.

Ранее глава СБУ призвал мать Виктора Агеева обратиться к руководству РФ с просьбой освободить украинских пленных.

В правоохранительных органах Украины заявляют, что Виктор Агеев является российским военным, служившим по контракту в самопровозглашенной ЛНР. В Минобороны РФ данное утверждение отрицают, называя это «вымыслом украинских пропагандистов».