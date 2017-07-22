Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге «тысячи страниц» документов, в которых, как утверждает глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, содержатся доказательства причастности России к вооруженному конфликту на территории Донбасса и неких «преступлений» в Крыму.

«Все вы знаете, что в январе Украина инициировала иск в суд ООН по поводу поддержки Россией терроризма в Донбассе», — цитирует Грицака «РИА Новости». По его словам, в Гаагу переданы «документальные доказательства» по украинскому иску.

Москва называет обвинения Киева в свой адрес бездоказательными. В частности, руководитель правового департамента МИД Роман Колодкин, который представляет РФ на гаагском процессе, заявил об отсутствии юридической и фактической базы для принятия требуемых Украиной временных мер в отношении России, а также о том, что выдвигаемые ею претензии «находятся за пределами юрисдикции суда».

Напомним, украинский иск был подан в Международный суд ООН в середине января. В нем Россия обвиняется в нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Колодкин, комментируя претензии Киева, посоветовал ему более тщательно работать над реализацией Минских договоренностей, чтобы добиться полного их соблюдения.