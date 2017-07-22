Короткометражный фильм «Исповедь мизантропа» Татьяны Жуковой и Аллы Суриковой завоевал главный приз Шукшинского кинофестиваля. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что главным призом является ваза из яшмы. Награды победителям вручали губернатор Алтайского края Александр Карлин и председатель жюри кинофестиваля Виктор Мережко. Церемония награждения состоялась на горе Пикет в родном селе Шукшина Сростках.

«У Шукшинского кинофестиваля не просто надежная репутация, он, мне кажется, лучший в стране. Лучший потому, что его основная база — это нравственность. Шукшин нес именно нравственность и правду. Я уверен: он должен стать всероссийским по масштабу. Мне кажется, именно отсюда изначально должна идти русская, российская идея. Мы ее ищем, а она здесь, в Алтайском крае, на земле Василия Шукшина», — заявил Мережко.

В этом году кинофестиваль состоял из двух конкурсных программ: программа короткометражных фильмов и основная программа, куда вошло 11 картин. Среди полнометражных художественных фильмов были представлены «После тебя» Анны Матисон, «Птица» Марии Баскаковой, «Иван» Алены Давыдовой, «Время первых» Дмитрия Киселева, «КЕ-ДЫ» Сергея Соловьева.