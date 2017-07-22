Попытка ученых США изучить религиозный опыт священников с помощью галлюциногенных грибов является недопустимой, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Священнослужитель рассказал, что между получением откровений от Бога ветхозаветными пророками и приемом галлюциногенных средств существует большая разница. Иларион заявил, что не понимает сути задуманного американскими учеными опыта и его возможных результатов. По словам Илариона, в любом случае планы ученых не окажут влияния на православное понимание религиозного откровения.

«Это не имеет никакого отношения к религиозному опыту, даже если в этом эксперименте принимает участие священнослужитель, а опыт, в свою очередь, не имеет ничего общего с галлюцинацией», — заявил он в эфире «России 24».

Напомним, ученые университета Джонса Хопкинса в Балтиморе объявили ранее о необычном эксперименте, в ходе которого они дадут мощные дозы псилоцибина священнослужителям разных религий. Это вещество содержится в галлюциногенных грибах, в частности, в поганках.

Планируется установить, каким образом психоделики влияют на религиозное сознание и опыт. Психологи намерены оценить, смогут ли священники под воздействием этих веществ остаться столь же крепкими в своей вере.