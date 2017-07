Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что газета The New York Times наносит урон национальной безопасности своими «больными замыслами» — в частности, именно это издание «сорвало» операцию американских спецслужб по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

The Failing New York Times foiled U.S. attempt to kill the single most wanted terrorist,Al-Baghdadi.Their sick agenda over National Security