Сирийская оппозиция согласна на присутствие в зоне деэскалации «Восточная Гута» наблюдателей из России и США. В то же время оппозиционеры выступают против участия Ирана, заявил «РИА Новости» представитель движения «Народная дипломатия» Махмуд Афанди.

«Наблюдение за зоной, скорее всего, будет в обход Ирана. Там будут только американская и российская стороны», — сказал он.

Ранее в субботу Минобороны России сообщило о подписании соглашения с сирийской оппозицией о порядке функционирования «Восточной Гуты». Переговоры сторон прошли в Каире при содействии египетских властей, были определены границы зоны деэскалации, дислокация и полномочия контроля, маршруты перемещения местных жителей и доставки гуманитарной помощи.

В ближайшее время в зону деэскалации будет отправлен первый гуманитарный конвой.