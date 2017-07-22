Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко заявил, что не видит смысла менять название вида спорта в России. Он намерен отстаивать свою точку зрения в Минспорте.

Ранее стало известно, что конгресс Международной федерации плавания (FINA) принял решение переименовать синхронное плавание в артистическое.

Власенко отметил, что Федерация синхронного плавания России расстроено решением конгресса. Он подчеркнул, что при общем голосовании решение зачастую принимается в пользу рекомендации, передает агентство «Р-Спорт».

Добавим, что конгресс FINA состоялся в Будапеште, где сейчас проходит чемпионат мира по водным видам спорта.