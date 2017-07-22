Решение президента США Дональда Трампа назначить финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям стало сюрпризом для представителя Белого дома Шона Спайсера, сообщает Politico.

По данным издания, даже близкие соратники Трампа не знали заранее об этом.

В четверг Спайсер еще не был в курсе, что Трамп готовится к встрече с Скарамуччи, а уже в пятницу стало известно о назначении нового директора по коммуникациям.

После этого Спайсер сразу заявил о намерении покинуть свой пост.