В результате мощного удара молнии жители Салехарда остались без электричества. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Сегодня в городе была сильная молния, из-за этого, по предварительным данным, сработала автоматика на подстанции. В результате произошло отключение электроснабжения в Салехарде», — цитирует агентство своего собеседника.

Уточняется, что в ходе восстановительных работ энергоснабжение в городе возобновляется, в частности, без перебоев работают светофоры, магазины.

В ГУ МЧС опровергли информацию о том, что молния ударила в подстанцию рядом со зданием окружного правительства. Отмечается, что загорелся автомобиль, стоящий рядом с подстанцией, однако в результате инцидента никто не пострадал.