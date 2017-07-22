Глава минобороны Ирака Ирфан аль-Хаяли прибыл с государственным визитом в иранскую столицу Тегеран, где ему предстоит встретиться и провести переговоры с руководителем местного оборонного ведомства Хосейном Дехганом.

«В план визита министра обороны Ирака в Тегеран входит подписание меморандума о сотрудничестве в сфере обороны между Ираном и Ираком», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства обороны Республики Иран.

Приглашение посетить Тегеран иракский министр получил от своего иранского коллеги. Целью визита заявлено развитие двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.