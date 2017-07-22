Сотрудники университета Пуэрто-Рико идентифицировали местонахождение источника необычного сигнала, который некоторые СМИ ранее назвали «сигналом пришельцев», потому что он исходил от красного карлика Росс 128 из созвездия Девы.

Скорее всего, зафиксированные еще в мае широкополосные квазипериодические неполяризованные импульсы испускаются одним или несколькими спутниками, которые находятся на геостационарной орбите, передает слова ученых «Федеральное агентство новостей».

«Пока мы не исключаем другие варианты и изучаем аномалии формы сигнала», — пояснил первым заметивший излучение профессор Абель Мендес.

Его коллеги ранее высказывали предположение о том, что необычный сигнал может быть порожден аномальной звездной активностью, выбросами от фоновых объектов или помехами от спутниковой связи.