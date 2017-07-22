Наблюдательная миссия в зоне деэскалации «Восточная Гута» в Сирии будет проводиться при содействии России и США без участия Ирана, заявил представитель сирийской оппозиции.

Соответствующее заявление он сделал после объявления группировкой «Джейш аль-Ислам» о достижении соглашения по деэскалации в «Восточной Гуте».

«Это правда, соглашение было достигнуто и сейчас вступило в силу», — заявил глава политбюро группировки Мохаммед Аллуш.

Он отметил, что в зону безопасности включен район Джобар, в «Восточной Гуте» будут присутствовать силы разграничения между группировкой и правительственными войсками, также ожидается доставка туда гуманитарной помощи.

Аллуш также назвал соглашение по деэскалации в этом районе «наилучшим для сирийской ситуации». Заявление о силах разграничения, по его словам, будет сделано в ближайшее время.

Напомним, в субботу Минобороны России сообщило о подписании соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации «Восточная Гута». Это соглашение стало итогом переговоров в Каире, которые прошли при участии представителей оборонного ведомства РФ и членов умеренной сирийской оппозиции.