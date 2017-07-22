Следственный комитет проверяет обстоятельства происшествия с участием трехлетнего ребенка, который пострадал на железнодорожных путях в Воронеже. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По версии следствия, инцидент произошел 20 июля, приблизительно в 21.20, когда женщина с детьми 2014 и 2017 года рождения переходила железнодорожные пути в районе перегона станций Воронеж-1 — Отрожка.

«В какой-то момент трехлетний мальчик вырвался из рук матери и побежал по настилу через железнодорожные пути, в результате чего был травмирован проходящим поездом сообщением Назрань–Москва», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами.