Немецкая газета Welt обвинила Дамаск в применении химического оружия 11 и 14 июля в районе Гуты, издание ссылается на неназванного источника в сирийской оппозиции и не приводит никаких доказательств своим обвинениям.

Как сообщил изданию источник, власти Сирии якобы применили хлор в районе Гуты, а также использовали это вещество 1, 6, 13, 14 июля возле населенного пункта Эйн Тарма в окрестностях Дамаска.

Издание также утверждает, что при последней атаке, якобы совершенной правительственными войсками, был использован зарин, от воздействия которого погибли девять человек.

Напомним, западные СМИ регулярно обвиняют власти Сирии то в совершении, то в подготовке к совершению химических атак. Сирийские власти неоднократно заявляли, что не обладают арсеналом химического оружия, и если оно было применено, то террористами. В Москве также заявляют о безосновательности обвинений Дамаска в применении химоружия и считают, что подобные выпады являются провокацией со стороны противников властей Сирии.