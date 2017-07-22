Сом-рекордсмен весом 87 кг и длиной, приближающейся к росту взрослого человека, был выловлен 15 июля в районе села Вишкиль Котельничского района Кировской области. Фотография рекордного улова и его счастливого обладателя появилась в паблике «Типичный Котельнич» в социальной сети «ВКонтакте».

Поймавший сома рыбак Константин Главатских рассказал местным СМИ, что начал приманивать сома квоком — колотушкой, удары которой по воде производят характерные булькающие звуки (отсюда и название). Единодушного мнения о том, почему они привлекают сомов, нет — то ли напоминают им брачный призыв, то ли звук заглатывания пищи.

Выманив гигантского сома квоком, Константин поймал его на приманку из мяса перловицы — двухстворчатого речного моллюска.

Кировские журналисты подсчитали, что это самый крупный сом из всех, которых за последние пять лет вылавливали в области (за последнее время местным рыбакам попадались сомы весом 20, 24 и 48 кг, которых удавалось вытащить с помощью сети и троллинга).