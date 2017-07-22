Музыкант, музыковед, композитор и педагог Юрий Шарифов скончался 21 июля на 71-м году жизни. Об этом сообщает портал Zaxid.net.

Шарифов имел три музыкальных образования — скрипача, музыковеда и композитора. Он одним из первых начал исполнять рок в СССР в середине 1960-х годов. Музыкант играл в составе ВИА «Смеричка», был музыкальным руководителем группы «Червона рута», затем основал и руководил ансамблем «Жива вода».

Юрий Шарифов сотрудничал со многими известными исполнителями, среди которых София Ротару, Юрий Башмет и Игорь Саруханов. Он является автором многих эстрадных песен, джазовых композиций, камерно-инструментальных и симфонических произведений, а также автором различных музыкальных и культурных проектов.

В последние годы жизни музыкант выступал в составе коллектива Open Blues Band в качестве бас-гитариста.