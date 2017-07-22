Болгарский телеканал bTV принес письменные извинения за публикацию карты Украины без Крыма. Об этом сообщается на странице посольства Украины в Болгарии в Facebook.

«Попытки посягательства на территориальную целостность Украины обречены на провал!» — приводится в сообщении слова украинского посла Николая Балтажи.

Зарубежные СМИ регулярно публикуют карту Украины без Крыма, на что обращают внимание представители официального Киева.

19 июля американский журнал The Waashington Post проиллюстрировал статью о создании Малороссии картой Украины без Крыма.