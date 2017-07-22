Трое россиян были задержаны сотрудниками госпогранслужбы Украины за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня ночью пограничный наряд Сумского отряда в 100 м от госграницы вблизи населенного пункта Рясное Краснопольского района Сумской, задержал трех нарушителей государственной границы Украины. Все трое мужчин оказались гражданами Российской Федерации, которые незаконно пересекли российско-украинскую границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что задержанными оказались двое мужчин 39 и 27 лет, а также 15-летний подросток. На данный момент в отношении 27-летнего россиянина составлены материалы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, 39-летний мужчина задержан до трех суток для установления личности, после чего он также будет привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины. Подросток передан представителям службы по делам детей. Отмечается, что у молодого человека не оказалось при себе документов.