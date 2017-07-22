Каирский уголовный суд утвердил смертный приговор 30 причастным к убийству генерального прокурора Египта Хишама Бараката в 2015 году.

Приговор был вынесен еще 16 июня, но по юридическим законам страны, его должен был рассмотреть верховный муфтий Египта.

Всего по делу об убийстве генпрокурора проходят 67 человек.

Хишам Баракат был известен своим участием в процессах против организации «Братья-мусульмане» и двух экс-президентов страны Мухаммеда Мурси и Хосни Мубарака. Автомобиль Бараката подорвали в июне 2015 года в городе Гелиополь, расположенный в 10 км от Каира. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Народное сопротивление Гизы».