В аэропорту Саратова экстренно приземлился Ан-148, у самолета работал один из двух двигателей. Причиной поломки лайнера с 80 пассажирами на борту, направлявшимися из Пензы в Сочи, стало столкновение со стаей птиц, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел во время набора самолетом высоты. Командир воздушного судна сообщил диспетчерам о столкновении с птицами, а позднее о возможном отказе одного из двигателей.

«Воздушное судно немедленно было направлено на запасной аэродром в Саратове для выполнения вынужденной посадки», — рассказали агентству в авиадиспетчерских службах.

Как выяснилось, у мотора был поврежден вентилятор. Пассажиры при посадке не пострадали, их доставили в Сочи резервным бортом.

17 июля при вылете из Симферополя со стаей птиц столкнулся самолет «Уральских авиалиний». Лайнеру потребовался ремонт обтекателя.