Конгресс Международной федерации плавания принял решение переименовать синхронное плавание в артистическое. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Идея переименования была выдвинута Международным олимпийским комитетом. Отмечается, что данная мера была принята в целях продвижения этого вида спорта.

«Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям», — цитирует агентство исполнительного директора ФИНА Корнела Маркулеску,

Изменение было внесено в конституцию ФИНА вместе с рядом других поправок. Отмечается, что голосование прошло на конгрессе организации в Будапеште, где на данный момент проходит чемпионат мира по водным видам спорта.