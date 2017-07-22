В Ростовской области задержан 31-летний мужчина. Его подозревают в убийстве девятилетней девочки, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Инцидент произошел 21 июля в Константиновском районе Ростовской области. Ребенок вышел за пределы домовладения и пропал. На следующий день было обнаружено тело девочки с признаками удушения.

Подозрение следователей пало на местного жителя, жившего по соседству с ребенком. В настоящий момент следователи допрашивают мужчину.

По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.