Роспотребнадзор опубликовал рекомендации о том, как правильно выбирать и мыть фрукты и овощи. В списке есть такие способы, как промывание винограда «под «душем» из-под крана» и «контрастные «ванны» для ягод.

«Лето — пора созревания овощей, фруктов, ягод», — сообщает Роспотребнадзор 22 июля.

Прежде всего ведомство советует обратить внимание на состояние фруктов и овощей при их покупке, а при необходимости потребовать у продавца документы о качестве его товара. Отмечается, что в России запрещена продажа овощей и фруктов «в нарезку».

При мытье Роспотребнадзор советует не использовать мыло. Так зелень, которая, по мнению специалистов, требует особого внимания, стоит подержать 30 мин в растворе — на литр воды по одной столовой ложке соли и уксуса.

«Виноград надо промывать под «душем» из-под крана. После мытья — дать воде стечь. Если гроздья тугие, то их нужно разделить с помощью ножниц, но не отрывать ягоды», — пишет Роспотребнадзор.

Для мытья клубники, вишни, черешни, малины, смородины рекомендуется 2–3 раза провести следующую процедуру: «выложить ягоды на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой пять минут <…> Потом для ягод нужно устроить контрастные «ванны»: попеременно окунать дуршлаг в емкость с горячей (но не кипятком!) и холодной водой».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что проверит спиннеры на негативные последствия для здоровья.