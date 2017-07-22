Международная организация «Врачи без границ» открыла новую больницу в городе Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Открытие этой больницы — первый шаг на пути к обеспечению большей медицинской помощи в Кундузе. И для нас это важный шаг», — цитирует агентство руководителя программ организации в Афганистане Сильвию Деллатомасину.

Больница будет оказывать помощь пациентам с легкими и хроническими травмами. При этом больным, которым необходимо более серьезное лечение, придется обращаться в правительственные больницы.

Отмечается, что новое здание построено вместо старой больницы, которая была частично разрушена авиаударами ВВС США в 2015 году. Тогда жертвами бомбардировки стали 42 человека. По данным агентства, медицинский персонал «Врачей без границ» требовал гарантий от представителей ВС США и Афганистана в том, что медицинские учреждения организации будут находиться под охраной.