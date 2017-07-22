Соединение ВМФ России в Средиземном море пополнится сторожевым кораблем «Пытливый». В минувшую пятницу его экипаж взял курс из Севастополя на черноморские проливы, сообщает «РИА Новости».

«Уже сегодня корабль возобновит выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море. Выход корабля в дальнюю морскую зону осуществлен в соответствии с планом ротации сил в составе группировки», — сказал агентству представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

«Пытливый» нес службу в Средиземном море с мая по ноябрь прошлого года, после чего вернулся в Севастополь для восстановительных работ и боевой подготовки.

В настоящее время в Средиземном море находятся российские фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар».