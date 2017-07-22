Глава командования специальных операций США генерал Рэймонд Томас заявил, что единственным основанием для пребывания американских военных в Сирии является борьба с терроризмом, и Россия это прекрасно понимает.

«Недалек тот день, когда русские скажут: «Почему вы всё еще в Сирии, США?». Они уже были близки к этому...» — отметил Томас.

Генерал подчеркнул, что военные США оправданно вошли в Сирию, однако «если русские разыграют эту карту (ввод войск в Сирию без разрешения официальных властей. — Прим. ред.), то когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не против размещения американских баз на территории Сирии, но они должны находиться в стране на законных основаниях.

Дипломат подчеркнул, что после победы над террористическими группировками и урегулирования политического кризиса законность нахождения в Сирии иностранных военных баз будут определять власти в Дамаске.

Добавим, что ВКС РФ проводит в Сирии антитеррористическую операцию по просьбе действующего президента страны Башара Асада.