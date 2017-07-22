Земли для заповедника «Шайтан-Тау» переведены в категорию особо охраняемых земель. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

Особый статус получат земли лесного фонда общей площадью 6726 га.

Речь идет о землях в Кувандыкском муниципальном районе Оренбургской области, которые будут отнесены к заповеднику.

«Шайтан-Тау» был создан в октябре 2014 года. Заповедник расположен на правобережной части реки Сакмара в середине одноименного хребта. Главная его достопримечательность — эталонные дубравные лесостепи.

На хребте Шайтан-Тау встречаются рифовые массивы кембрийского возраста. Здесь регулярно находят останки вымерших морских беспозвоночных животных.