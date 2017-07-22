Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в центральной части Италии. Об этом сообщает национальный институт геофизики и вулканологии страны.

Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 4.13 по местному времени. По данным национальной службы гражданской обороны, информации о жертвах и разрушениях нет.

Эпицентр находился на глубине 14 км, на границе между провинциями Аквила, Риети и Терамо, где в августе 2016 года был практически полностью разрушен район вблизи города Аматриче в результате землетрясения магнитудой 6,0. Тогда жертвами стихии стали 298 человек, несколько сотен были ранены, более 3 тыс. остались без крыши над головой.