Полузащитнику мексиканского клуба «Ягуарес Чьяпас» Хонатану Фаббро грозит до 20 лет лишения свободы за совращение малолетней крестницы, сообщает издание Infobae.

По информации СМИ, 35-летний футболист в течение пяти лет имел сексуальные контакты со своей 11-летней крестницей. Впервые это произошло, когда девочке было 6 лет.

Как отмечает «Газета.ру», о связи узнал брат девочки, который увидел ее переписку с футболистом. После признания девочки ее мать отправила заявление в полицию. Теперь Фаббро ждет лишение свободы сроком до 20 лет.