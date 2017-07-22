Представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории САР Александр Воронцов сообщил о том, что российские военнослужащие передали около тонны продовольствия жителям отдаленной сирийской деревни Пшили в горной части Латакии.

«Центр по примирению враждующих сторон охватывает всё новые районы Латакии — сегодня мы находимся в населенном пункте Пшили. Гуманитарная помощь необходима в связи с тем, что населенный пункт очень удален от основных районов и находится в высокогорье», — заявил Воронцов.

Он отметил, что в деревню, где проживает более 200 человек, доставили 300 продовольственных пакетов.

Пшили расположена в 80 километрах от Латакии.