Заявивший об уходе с поста пресс-секретаря президента США Шон Спайсер рассказал о том, что принял такое решение из-за назначения на пост нового директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи.

«Он (Дональд Трамп — «Известия») хотел привести новых людей, чтобы наладить работу в сфере коммуникаций, и после обдумывания я рекомендовал президенту, чтобы я дал Энтони Скарамуччи и Саре Сандерс чистый путь для начала работы», — рассказал Сайсер в интервью телеканалу Fox News.

Бывший пресс-секретарь Белого дома отметил, что такое его решение будет «наилучшим образом служить интересам администрации».