Действия правительства КНДР представляют экзистенциальную угрозу для США, заявил директор американской национальной разведки Дэниел Коутс во время своего выступления на конференции по безопасности в штате Колорадо.

По мнению Коутса, активное продвижение Пхеньяна в вопросе развития ракетной и ядерной программ становится «экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов и предметом большой озабоченности» со стороны Вашингтона.

В своем выступлении Коутс упомянул недавний запуск с территории КНДР ракеты, которую Соединенные Штаты считают межконтинентальной баллистической. По его словам, этот пуск подтверждает факт, что КНДР в скором времени разработает ракету, которая «потенциально может достичь берегов США».