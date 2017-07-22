Россия вмешивалась в избирательные процессы не только в США, но и в других странах. Об этом, выступая на конференции по безопасности в Аспене, штат Колорадо, заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

По версии директора разведывательного ведомства, Москва «застала врасплох» Вашингтон.

Коутс отметил, что Россия стала, в частности, прибегать к таким ранее неиспользуемым методам, как распространение недостоверной информации в интернете. «Они [Россия] пытаются подорвать западную демократию и делают это не только с нами, но и с другими странами», — заявил глава нацразведки.