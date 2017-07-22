Главное управление МЧС по городу Москве сообщило об успешной ликвидации пожара в многоэтажном доме на Бескудниковском бульваре на севере столицы.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены семь человек», — заявили в пресс-службе ведомства.

В МЧС также отметили, что самостоятельно эвакуироваться из горящего здания смогли 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным «Газета.ру», площадь возгорания составила около 25 кв. м.