Небольшой гидросамолет в пятницу совершил экстренную посадку в проливе Ист-Ривер в южной части Манхэттена, передает телеканал NBC.

По данным телекомпании, девять пассажиров и пилот были эвакуированы полицейским катером. В результате инцидента никто не пострадал. Сообщается, что причиной экстренной посадки стало повреждение левого поплавка самолета. Гидросамолет должен был вылететь из Нью-Йорка в город Ист-Хэмптон, однако в момент взлета у него лопнули три крепления левого поплавка к фюзеляжу.