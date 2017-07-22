Самолет Airbus А380 австралийской авиакомпании Qantas («Куонтас»), следовавший из Сиднея в Даллас (США), спустя примерно 3,5 часа взял обратный курс и совершил вынужденную посадку в аэропорту Сиднея.

По данным австралийских СМИ, пилоты в воздухе заметили утечку масла и решили из предосторожности прервать полет.

На борту авиасудна находились более 400 пассажиров. Никто из них и членов экипажа не пострадал. Представитель Qantas сообщил, что пассажиры отправятся в Даллас в течение ближайших суток.