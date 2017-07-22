Сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения в Алабяно-Балтийском тоннеле столицы в ночь на субботу, 22 июля. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, во время учений спасатели «отработали действия по пожаротушению и проведению аварийно-спасательных работ при ДТП», а также вопросы взаимодействия пожарно-спасательных подразделений и персонала объекта.

Как уточняет «Газета.ру», всего в мероприятии были задействованы 54 единицы техники и более 70 человек.