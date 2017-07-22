Палата представителей конгресса США на следующей неделе может принять законопроект о новых санкциях против РФ.

ТАСС информирует со ссылкой на источник в конгрессе, что эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона.

В частности, данный законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией.