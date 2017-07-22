Активистку организации Femen Анджелину Диаш де Кинташ могут лишить свободы на срок до пяти лет за попытку сорвать встречу лидеров Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко, сообщил адвокат девушки Ярослав Яценко.

«Ей инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК («Хулиганство»). Ночевать она будет в изоляторе временного содержания в Косогорном переулке, завтра (в субботу) в Печерском суде избрание меры пресечения», — сообщил он в пятницу на своей странице в Facebook.

В пятницу полуголая активистка во время встречи глав двух государств в администрации президента Украины стала выкрикивать «Живи, Белоруссия», эти же слова были написаны на ее груди. Девушку незамедлительно вывели из зала.