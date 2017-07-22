Европейский суд юстиции отменил обеспечительные меры по польскому иску о доступе к газопроводу Opal. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

«Председатель Главного суда отклоняет заявления о приостановлении исполнения решения Еврокомиссии (ЕК) о том, что 50% транспортных мощностей Opal подлежат процедуре торгов. Истцы не показали, что вред, причиненный в результате оспариваемого решения, серьезный и непоправимый, и поэтому это решение остается применимым до суждения о его законности», — говорится в сообщении. В октябре прошлого года «Газпром» договорился с ЕК о максимальном использовании мощностей газопровода с целью транзита газа в Центральную Европу. С декабря российский газовый холдинг начал наращивать загрузку Opal, покупая мощности на аукционах. Однако польская энергетическая компания PGNiG совместно с правительством обжаловала решение ЕК в Европейском суде, после чего в конце прошлого года решение о расширении доступа «Газпрома» к Opal было приостановлено в рамках обеспечительных мер.