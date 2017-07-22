Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ирану серьезными мерами в случае, если задержанные ранее в стране американские граждане не будут освобождены, передает в субботу «РИА новости» со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

«Президент Трамп готов обеспечить новые серьезные последствия для Ирана, если все несправедливо заключенные американские граждане не будут освобождены и возвращены», — говорится в сообщении.

По мнению Белого дома, Тегеран на протяжении 40 лет пользовался захватом заложников «как инструментом государственной политики». «Президент Трамп готов обеспечить новые серьезные последствия для Ирана, если все несправедливо заключенные американские граждане не будут освобождены и возвращены», — говорится в сообщении. В заявлении Белого дома также упоминается гражданин США Сиюэ Ван, приговоренный к десяти годам лишения свободы. Администрация подчеркнула, что «удвоит усилия» по возвращению американских граждан на родину.