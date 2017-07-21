Рогозин: информация о полете в Молдавию на военном самолете — «чушь»
Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал чушью информацию о том, что он прилетит в Молдавию на военном самолете во время визита российской делегации, которая планирует посетить Кишинев в связи с 25-летием начала миротворческой операции в Приднестровье.
«Странные люди. Сначала сами придумали, что я лечу к ним на военном самолете, а потом, поверив в эту чушь, устроили переполох», — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.
Вице-премьер также в шутку предложил Кишиневу выбрать, на чем Рогозин должен посетить Молдавию.
«Премьер РМ (Республика Молдова. — «Известия») не хочет, чтобы я прилетел на самолете. Хорошо. Тогда на выбор молдавских властей вертолет или мотоцикл», — написал Рогозин.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрей Галбур предупредил посольство РФ об отказе в предоставлении разрешения на пролет самолета российских ВКС в воздушном пространстве страны.