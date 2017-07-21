Анастасия Волочкова даст в Крыму шесть концертов в рамках благотворительного фестиваля «Симфония добра».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», балерина добавила, что не боится попасть в санкционные список «Миротворец». В интервью Волочкова заявила, что эта акция не имеет целью сбор и передачу денег.

По словам балерины, на фестивале труппа будет выступать вместе с местными коллективами. Артистка исполнит несколько хореографических композиций и споет четыре песни.