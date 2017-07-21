Сотрудники правоохранительных органов смогли найти и задержать в Рязанской области уроженца Узбекистана Шавката Нематова, сбежавшего в пятницу из исправительной колонии N4 в Пензенской области по чужим документам.

Мужчине удалось бежать, предъявив украденные документы.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», 27-летний Нематов был осужден на 13 лет за убийство и разбой.

Следственный комитет РФ организовал проверку по факту халатности сотрудников охраны.