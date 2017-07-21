Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей стоически перенести выпавшие на их долю погодные испытания. «Возможно, придется находиться под дождем, но не под постоянным и нудным», — обнадежил он жителей столицы в интервью НСН. По словам Вильфанда, осадки нужно «просто перетерпеть».

В ночь на субботу, 22 июля, в Москве ожидается достаточно сильный, но, по выражению главы Гидрометцентра, «не страшной силы» ветер, скорость порывов которого будет достигать 15 м/с. В связи с этим, а также из-за начала проливных дождей столичное ГУ МЧС объявило «желтый уровень» погодной опасности до конца суток с вероятностью последующего продления.

Завтра ожидается улучшение погоды и повышение температуры до +25 градусов, а возможно, и выше. «Дождик если и будет, то кратковременный, и температура существенно повысится», — посулил Вильфанд москвичам.

На следующей неделе, по данным Росгидромета, ожидается по-настоящему летняя жара: как сообщали «Известия», столбики термометров поднимутся до 30-градусной отметки. Правда, до сих пор неясно, будет ли при этом ясно и солнечно, или же москвичам по-прежнему придется «претерпевать» дожди, только теперь уже вкупе со зноем.