В Лондоне задержаны четверо молодых людей в возрасте 17–18 лет, провозившие в автомобиле неизвестную жидкость (в сообщении газеты The Independent, которая ссылается на источник в правоохранительных органах британской столицы, эта жидкость названа «коррозийной»).

В настоящее время в отношении задержанных проводится проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. В полиции подчеркнули, что если появятся сведения о причастности молодых людей к недавним «кислотным атакам» или наличие у них планов совершить подобное деяние, к ним отнесутся «по всей строгости закона».

Автомобиль, в котором ехали юноши, был остановлен полицейскими в рамках проверки, которая проводится после нападения с использованием кислоты: на прошлой неделе неизвестные использовали агрессивное химическое вещество для угона мопеда, плеснув жидкость в лицо его владельцу. Кроме того, в Лондоне было совершено несколько «кислотных атак» на женщин и нападение в Дагенхэме, где неизвестный злоумышленник проник в дом под предлогом покупки мобильного телефона по частному объявлению и облил хозяина кислотой.

Массовость похожих друг на друга случаев породила панику в Лондоне, особенно среди курьеров, доставляющих еду на дом: они сочли, что подвергаются большей опасности, чем все остальные.

Британские власти между тем заявили о намерении ужесточить наказание за «кислотные атаки» вплоть до пожизненного заключения.