В воскресенье, 23 июля, будет закрыта центральная часть Сокольнической линии московского метро между станциями «Комсомольская» и «Парк культуры» из-за ремонтных работ.

Как сообщила пресс-служба подземки, поезда будут ходить только на участках «Бульвар Рокоссовского» — «Комсомольская» и «Парк культуры» — «Саларьево». За 26 часов ремонтные бригады проведут все основные виды мероприятий по «оздоровлению» путей и повышению комфорта пассажиров.

«Для пассажиров будут закрыты станции «Красные Ворота», «Чистые пруды», «Лубянка», «Охотный Ряд», «Библиотека имени Ленина» и «Кропоткинская», — сказано в сообщении метрополитена.