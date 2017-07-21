Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян объявил о готовности покинуть пост, если от этого будет зависеть существование АРБ.

Тосунян сообщил в эфире «Эха Москвы», что к нему ни разу не было выдвинуто никаких претензий со стороны банка, по крайней мере публично. Глава АРБ заявил, что если большинство выскажется за его уход с поста, то возражать он не будет.

«Если ассоциация своим большинством говорит, что, Гарегин Ашотович, мы очень вам благодарны, но для нас важно сохранение и поэтому мы лучше пойдем за этими банками, но без вас. Ну, конечно, тогда я, естественно, уйду», — сказал Тосунян.

Напомним, в понедельник сразу восемь крупнейших российских банков заявили о выходе из АРБ. В их числе — Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банк, Газпромбанк. Ответственность за этот шаг они возложили на Тосуняна.