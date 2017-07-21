В центре Лондона на Рассел-сквер произошел взрыв, которому предшествовала эвакуация из Британского музея, по предварительным данным, инцидент связан с контролируемым подрывом полицией подозрительного предмета.

BREAKING: Russell Square evacuated - 'loud explosion' heard in central Londonhttps://t.co/gcu70JUzGA pic.twitter.com/EwG76aZpSb — RightNewsUK (@RightNewsUK) July 21, 2017

Как сообщает Express, у здания музея собрались сотни человек, которых вывели по рекомендации местных властей. Несмотря на действия властей, многих находящихся в этом районе людей шокировал произошедший взрыв, люди принялись заявлять через соцсети о теракте.

Комментарии полиции по данному инциденту пока не поступали.